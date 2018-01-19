В Казани открылась персональная выставка Альфрида Шаймарданова

(Казань, 19 января, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Сегодня в национальной галерее «Хазинэ» открылась выставка казанского художника Альфрида Шаймарданова «Наше все». В экспозиции представлены работы, созданные им за весь 25-летний творческий путь.

Последняя персональная выставка Шаймарданова была в Казани в 2011 году. То, что новую экспозицию давно ждали, можно было судить и по количеству собравшихся на открытии. Галерея, как и театр, начинается с вешалки, а в этот вечер в гардеробе творилось небывалое. Растерянная служительница не могла найти места для одежды всех желающих прикоснуться к искусству – «хвост» очереди тянулся от вестибюля, по лестнице, в цокольный этаж.

Экспозиция заняла четыре зала галереи, которые вместили более 70 произведений художника. Здесь были представлены ранние работы, как, например, «Картофель сорт “Михаил”». Она написана в 1994 году и символизирует распад великой страны при Президенте Горбачеве. В отдельном зале расположены картины в жанре абстракционизма, с которого будущий наивист Шаймарданов начинал поиски себя в изобразительном искусстве. Интересно, что здесь же присутствует подарок великого итальянского художника-неоконструктивиста и дизайнера Джетулио Альвиани. Эти четыре литографии, можно сказать, стали для казанского живописца своеобразной путеводной звездой – идти к своей цели, невзирая ни на что.

Основную часть занимает наивная живопись Шаймарданова, именно она прославила его не только на всю страну, но и за рубежом. «Наивная живопись, не соблюдающая границы академического искусства, самобытно, свободно, очень индивидуально открывает зрителю мир образов и смыслов. Художник создал собственную мифологию, которая очень специфична. Ее создает человек, проросший корнями в городскую почву, а потому за наивностью форм в его картинах стоит лукавая философия жителя города, поглотившего массу окружающей информации. Художник воспринял ее с непосредственной детскостью во взгляде и иронией взрослого человека», — сказала, открывая выставку, искусствовед Дина Ахметова.

Сам автор отметил, что выставка посвящена не только 35-летию его творчества. В 2018 году празднуется столетие со дня памяти Нико Пиросмани, классика наивной живописи.

На выставке собрались в основном люди творческие, коллеги-художники, актеры, поэты и писатели, журналисты, фотографы и искусствоведы. Приветственные слова сказали начальник Управления культуры Казани Азат Абзалов, одна из муз художника и главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова, известный казанский искусствовед и социолог Михаил Яо и многие другие.

«Сегодня искусство несет колоссальную нагрузку. Я хочу сказать, что если на картине изображено дерево, то это должно быть не просто дерево, а символ. За ним должно стоять нечто большее, что вызовет определенную эмоцию, натолкнет на размышления. Это вполне удается Альфриду Шаймарданову, потому что он – уникальное явление», – считает поэт Лилия Газизова.

Сам виновник торжества не поверил, когда ему рассказали об ажиотаже на входе в «Хазинэ». «Не может быть», – смущенно улыбнулся он. «Как же не может? В залах яблоку негде упасть!» – ответили ему. Действительно, хотя официальная часть была недолгой, многие гости были знакомы друг с другом и вскоре образовали небольшие группы, чтобы побеседовать о художнике, объединившем их сегодня. Самому же Шаймарданову устроили продолжительную фотосессию друзья и поклонники.

Выставка продлится до 18 февраля.

