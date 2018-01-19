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Спорт

Эдуард Занковец: Мы забили хорошие голы и самоотверженно сыграли в обороне

19 января 2018, 22:24

Наставник «Слована» подвел итог победного матча регулярного чемпионата КХЛ против казанского «Ак Барса».
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(Казань, 19 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главный тренер хоккейного клуба «Слован» Эдуард Занковец прокомментировал победу своей команды над «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. 

Занковец отметил, что команды показали хорошую игру. «Мы хорошо сыграли в неравных составах, удачно забили голы и самоотверженно сыграли в обороне, особенно в третьем периоде. Нам пришлось много играть в большинстве, и, конечно, здорово сыграл вратарь. Мотивация? Ребята у нас неплохие. Есть мастерство. Сейчас такой отрезок в чемпионате, когда многие думали о попадании в сборные, очень хотели попасть на Олимпиаду. Голова была не тем забита. Сейчас все устаканилось, и все сконцентрировались на игре», — отметил наставник «Слована». 

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Слованом» прошел в Казани 19 января и завершился победой гостей со счетом 4:2. Заброшенными шайбами у победителей отметились Михал Серсен, Андрей Месарош, Томаш Грнка и Зак Бойчак, у проигравших забивали Артем Лукоянов и Александр Свитов.


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