Эдуард Занковец: Мы забили хорошие голы и самоотверженно сыграли в обороне

(Казань, 19 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главный тренер хоккейного клуба «Слован» Эдуард Занковец прокомментировал победу своей команды над «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Занковец отметил, что команды показали хорошую игру. «Мы хорошо сыграли в неравных составах, удачно забили голы и самоотверженно сыграли в обороне, особенно в третьем периоде. Нам пришлось много играть в большинстве, и, конечно, здорово сыграл вратарь. Мотивация? Ребята у нас неплохие. Есть мастерство. Сейчас такой отрезок в чемпионате, когда многие думали о попадании в сборные, очень хотели попасть на Олимпиаду. Голова была не тем забита. Сейчас все устаканилось, и все сконцентрировались на игре», — отметил наставник «Слована».

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Слованом» прошел в Казани 19 января и завершился победой гостей со счетом 4:2. Заброшенными шайбами у победителей отметились Михал Серсен, Андрей Месарош, Томаш Грнка и Зак Бойчак, у проигравших забивали Артем Лукоянов и Александр Свитов.