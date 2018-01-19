Зинэтула Билялетдинов: Игра изначально сложилась не так, как мы хотели

(Казань, 19 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после поражения своей команды от «Слована» в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что матч с самого начала сложился не по сценарию его команды.

По словам Билялетдинова, у команды практически ничего не получалось в большинстве.

«Игра изначально не сложилась и пошла не так, как мы хотели. Ничего не получилось в большинстве. Надо разобраться в причинах, мы постараемся это сделать. По поводу Лукоянова доктор мне еще не докладывал ничего, но, думаю, ушиб у него есть. Мусин и Яруллин? Мусин сейчас после болезни, у него была проблема. Мы его отправили в "Барс", чтобы он играл. Яруллин тренируется», — отметил Билялетдинов.

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Слованом» прошел в Казани 19 января и завершился победой гостей со счетом 4:2. Заброшенными шайбами у победителей отметились Михал Серсен, Андрей Месарош, Томаш Грнка и Зак Бойчак, у проигравших забивали Артем Лукоянов и Александр Свитов.