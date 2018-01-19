«Нефтехимик» обыграл «Витязя»

(Казань, 19 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Победив на своем льду подольского «Витязя» со счетом 3:1, нижнекамский «Нефтехимик» вернулся сегодня на привычное четвертое место.

Вчера магнитогорский «Металлург» вновь обошел нижнекамцев и вышел на четвертое место на «Востоке», дающее преимущество своей площадке на первой стадии Кубка Гагарина. И только победа в домашней встрече с «Витязем», ни практически, ни теоретически не попадающем в плей-офф, позволяла «Нефтехимику» вернуться в первую «восточную» четверку. Что нижнекамцы и сделали очень уверенно.

Но незавидное турнирное положение «Витязя» никак не сказывается на игре этой команды. Подольчане всегда боевиты, активны и неуступчивы. Все это они быстро показали и в Нижнекамске. Хозяевам после труднейшей победы над ЦСКА не хватало свежести. Поэтому неслучайно, что первыми в этой встрече свою шайбу забросили именно гости, а именно Антон Лазарев. И сравнять счет нижнекамцам удалось только на последней минуте первого периода. С помощью Марата Хайруллина и Жиги Егича это сделал Деннис Эверберг, уже предвкушающий игры за сборную Швеции на предстоящей Олимпиаде, 1:1.

С начала второго периода нижнекамцы прочно захватили инициативу в свои руки. Оборона «Витязя» продержалась всего пять минут, пока ее не распечатала нижнекамская молодежь, свою вторую шайбу в КХЛ забросил Рафаэль Бикмуллин с передачи Александра Брынцева, 2:1. Упрочить свое преимущество хозяевам удалось в самом конце второй двадцатиминутки в большинстве, хотя и пятого захода — до этого «Нефтехимик» четыре раза пордряд играл в большинстве, но безрезультатно. Главное, что забили — заброшенной шайбой отметился Никита Филатов, отблагодаривший на своевременные передачи еще одного шведского олимпионика Эрика Густафссона и американца Дэна Секстона, 3:1. По такой игре уже приличное преимущество. Оно и не изменилось вплоть до конца встречи, которая окончилась уверенной победой «Нефтехимика». Редкий случай — хозяева ни разу за матч не удалялись.

После 52 матчей в активе «Нефтехимика» стало 88 очков. В следующем туре 21 января нижнекамцы сыграют дома с финским «Йокеритом».

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Витязь» (Подольск) — 3:1 (1:1, 2:0, 0:0). Шайбы забросили: Эверберг (20), Бикмуллин (26), Филатов (39) — Лазарев (17). Штраф: 0-12.