В честь 80-летия Рудольфа Нуриева в Кремлевском дворце состоится гала-концерт звезд балета

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Гала-концерт звезд мирового балета «Рудольф Нуриев. Из прошлого в будущее» состоится в Государственном Кремлевском дворце 24 марта. Об этом сообщается на странице мероприятия.

Концерт откроет новый ежегодный проект танцовщика и режиссера Андриса Лиепы «Автографы и Имиджи», знакомящий зрительскую аудиторию с творчеством выдающихся артистов балета XX века.

«В концерте в качестве почетного гостя примет участие друг и ученик Рудольфа, легендарный французский хореограф и танцовщик Шарль Жюд», – отмечается в сообщении.

В концерте покажут знаковые номера, прославившие Нуриева, такие звезды мужского классического танца, как Семен Чудин (Большой театр России), Вадим Мунтагиров (Ковент-Гарден), Денис Родькин (Большой театр России), Владимир Шкляров (Мариинский театр), Ксандер Париш (Мариинский театр), Якопо Тисси (Большой театр России), Бахтияр Адамжан (Astana Opera), а также их великолепные партнерши.

Во время памятного мероприятия будут показаны редкие документальные кадры из жизни гениального танцовщика и балетмейстера.