Россия внесет 2 млн долларов в бюджет Управления ООН по контртерроризму

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Добровольный взнос России в 2018 году в бюджет Контртеррористического управления ООН составит 2 млн долларов, а начиная со следующего года размер ежегодного взноса будут равняться 500 тыс.

Об этом сообщается в соответствующем распоряжении Правительства РФ, опубликованном на его официальном сайте.

«Принять предложение МИД России, согласованное с Минфином России, о внесении в 2018 году единовременного добровольного взноса РФ в бюджет Управления ООН по контртерроризму в размере 2 млн долларов и начиная с 2019 года установить размер ежегодного добровольного взноса РФ в бюджет Управления ООН по контртерроризму в размере 500 тыс. долларов», – говорится в документе.

Контртеррористическое управление ООН было учреждено резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в июне 2017 года. Тогда же его возглавил российский дипломат Владимир Воронков, назначенный при этом заместителем генерального секретаря ООН.

Миссия Контртеррористического управления ООН состоит в укреплении национальных, региональных и международных усилий по борьбе с терроризмом.