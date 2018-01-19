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Задержанный во Франции Сулейман Керимов сможет посетить Россию

19 января 2018, 22:10

Обвиняемого в отмывании денег сенатора отпустили в Россию на три дня.
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(Казань, 19 декабря, «Татар-информ»). Обвиняемый в отмывании денег российский миллиардер Сулейман Керимов сможет на некоторое время побывать в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокурора Ниццы Жана-Мишеля Прэтра.

«Господину Керимову было разрешено следственным судьей съездить в Россию, чтобы посетить близкого родственника — брата или сводного брата. Разрешение на поездку действительно с сегодняшнего дня (пятница) по воскресенье», — сказал Прэтр в интервью агентству Франс Пресс.

Российского сенатора Керимова задержали в конце ноября прошлого года в Ницце. 

Он обвиняется в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, которые он якобы совершил путем покупки вилл на Лазурном берегу по заниженной цене и на подставных лиц. 

Миллиардера отпустили под залог в 5 млн евро, но его свобода ограничена, например, он не может покидать территорию департамента Приморские Альпы. 

Суд по делу Керимова запланирован на конец 2018 года, сообщил ранее агентству прокурор Прэтр.


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