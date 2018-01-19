Apple и Colgate создали «умную» зубную щетку

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Корпорация Apple и компания Colgate создали зубную щетку с искусственным интеллектом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Apple.

Щетка E1 контролирует процесс чистки зубов, указывая пользователю на пропущенные участки. Она также может создать карту полости рта, а получившийся результат передать на смартфон.

Также на гаджете установлены две специальные игры, где число «заработанных монет» зависит от времени, потраченного на чистку зубов.

Аккумулятор устройства рассчитан на десять дней работы без подзарядки. Его стоимость равняется 99,95 доллара (более 5,6 тыс. рублей).