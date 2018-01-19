Ученые создали новую технологию ранней диагностики рака по анализу крови

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Ученые из Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса разработали новую технологию ранней диагностики рака по анализу крови, способную выявлять восемь видов онкологических заболеваний. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Science, пишет N+1.

Новый тест CancerSEEK основан на поиске следов ДНК мутировавших клеток и белковым биомаркеров. Он позволяет обнаруживать на стадиях с первой по третью рак яичника, печени, желудка, поджелудочной железы, пищевода, прямой кишки, легкого и молочной железы. При этом в клинической практике сейчас отсутствуют аналогичные механизмы для их ранней диагностики.

Тест был проверен на выборке из 1005 пациентов, у которых уже было выявлено заболевание, но не было метастазов и отсутствовала химиотерапия. В контрольную группу входили 812 здоровых людей.

Лучше всего инновационная технология позволила диагностировать рак яичника (98 процентов случаев), а хуже всего – рак груди (33 процента). Средний результат составил 70 процентов. Лишь у семи здоровых людей из 812 имело место ложное срабатывание.

Чувствительность теста для пациентов на второй и третьей стадиях составила 74 и 78 процентов, а для больных на первой стадии – 43. Дополнительно разработанный медиками алгоритм оказался способен по результатам теста локализовать опухоль со средней точностью 63 процента.

Наиболее эффективен CancerSEEK оказался при диагностике рака яичника, печени, желудка, поджелудочной железы и пищевода – в этих случаях чувствительность составила не менее 69 процентов.

Для уточнения результатов необходимы дополнительные исследования, предполагающие включение в контрольную группу людей с другими заболеваниями, помимо рака. Однако с учетом стоимости теста, которая не доходит до 500 долларов, он должен найти применение в клинической практике.