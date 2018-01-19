Проректор ИРО РТ призвала родителей объяснить детям влияние Интернета

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Сегодня в Казани прошло третье заседание Республиканского родительского интернет-собрания по вопросу информационной безопасности детей. Проректор по научной и инновационной деятельности Института развития образования РТ Вера Герасимова рекомендовала родителям обсудить с ребенком плюсы и минусы Интернета.

Темой заседания родительского собрания была выбрана «Виртуальная жизнь ребенка: Интернет – друг или враг?» Необходимо уберечь детей от возможного деструктивного увлечения через различные группы в социальных сетях, сказала замминистра образования и науки РТ Лариса Сулима, открывая заседание.

«Начался новый календарный год. К сожалению, в эти дни мы наблюдаем, что в Татарстане уже произошли трагические случаи, когда один ребенок добровольно ушел из жизни – совершил суицид, второй выпрыгнул с восьмого этажа, к счастью, остался жив, но находится в больнице, – подчеркнула она. – Порой родительскую любовь и внимание заменяют другие средства коммуникации, такие, как социальные сети. Как известно, сегодня большинство своего времени наши дети проводят именно там. И не всегда Интернет является для них другом, иногда он несет серьезные угрозы».

Проректор Института развития образования РТ Вера Герасимова рассказала о проведенном соцопросе об использовании Интернета взрослым населением.

«Чаще всего медиапространство используется для отдыха. А нужно ориентироваться на то, что сегодня оно нам нужно для развития и продвижения, для реализации своей гражданской позиции. То есть акценты важно смещать. Следующий ответ, который был представлен в меньшей степени, – для решения организационных вопросов жизнеобеспечения. Например, для посещения портала госуслуг. И на третьей позиции – самообразование, развитие, совершенствование. На сегодня это важная позиция, но она пока находится не в столь востребованной составляющей», – отметила Герасимова.

После завершения мероприятия родительница ученика седьмого класса казанской школы № 178 Юлия призналась, что для нее это было очень познавательное собрание. «Подростки сегодня очень загружены своей трудовой деятельностью в школе, и у них есть психологические проблемы. Мы должны нашим детям помочь, знать, чем они увлекаются, что их ждет на просторах Интернета. От Интернета есть и польза, и вред, поэтому нужно быть начеку», – заявила она.

Проведение Республиканских родительских интернет-собраний – совместная инициатива Министерства образования и науки Татарстана и Общественного совета при Минобрнауки республики.

Следующее заседание собрания запланировано на 16 февраля. Оно будет посвящено теме «Виртуальная жизнь ребенка: что надо знать об Интернет-играх?»