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Екатерина Юрлова-Перхт стала шестой в спринтерской гонке на 6-м этапе КМ по биатлону

19 января 2018, 20:47

Победу в состязании одержала норвежка Тириль Экхофф.
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(Набережные Челны, 19 января, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт стала шестой в спринтерской гонке на 6-м этапе Кубка мира по биатлону. Соревнования со вчерашнего дня проходят в итальянском городе Антхольце.

Спортсменка не допустила ни одного промаха и продемонстрировала, таким образом, лучший свой результат в составе сборной России в текущем сезоне Кубка мира.

Победу в состязании одержала норвежка Тириль Экхофф, также прошедшая дистанцию точно и быстро. Второй стала победительница прошлого сезона Кубка мира – немка Лаура Дальмайер, уступившая сопернице 12 секунд ходом. Третье место – у чешки Вероники Витковой.

 


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