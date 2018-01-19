(Набережные Челны, 19 января, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Россиянин Антон Шипулин стал четвертым в спринте на 6-м этапе Кубка мира по биатлону. Соревнования проходят в итальянском городе Антхольце.

Лидер сборной России Антон Шипулин допустил всего один промах. Ему не хватило чуть более 4 секунд до третьего места, которое занял немец Арнд Пайффер.

Победителем же стал норвежец Йоханнес Бе, допустивший один промах, но показавший при этом отличную скорость на лыжне. Вторым оказался прошлогодний лидер Кубка мира француз Мартен Фуркад.

Завтра, 20 января, у мужчин и женщин состоятся две гонки преследования. Начнутся они в 15.15 и 17.00 соответственно.