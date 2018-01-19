Все новости Татарстан Россия

Происшествия

Мэр Махачкалы задержан и вскоре будет доставлен в следственный изолятор

19 января 2018, 20:05

Муса Мусаев обвиняется по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Правоохранительные органы задержали мэра Махачкалы Мусу Мусаева в рамках уголовного дела о превышении полномочий, передает ТАСС.

По информации агентства, Мусаев задержан, в ближайшее время будет доставлен в следственный изолятор. В ближайшие дни суд изберет мэру Махачкалы меру пресечения.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что в отношении мэра Махачкалы Мусы Мусаева возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». В марте 2016 года Мусаев предоставил в собственность предприятию АСПК участок, принадлежащий республике. Специалисты оценили ущерб бюджету Дагестана в 80 млн рублей.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter