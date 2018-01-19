Следком опубликовал видео из школы в Улан-Удэ, где произошло нападение с топором

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Управление Следственного комитета по Республике Бурятии опубликовало видео из школы № 5 в микрорайоне Сосновый Бор города Улан-Удэ, в которой произошло нападение на учеников седьмого класса.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что в Улан-Удэ девятиклассник напал на школу в городском поселке Сосновый Бор. Парень с топором налетел на семиклассников, а затем поджег учебное помещение воспламеняющейся жидкостью из бутылки. В результате нападения трое учеников и учительница получили различные травмы. Нападавший также был ранен, сейчас он в тяжелом состоянии находится в больнице.

В школе начался пожар, площадь которого составила около 15 квадратных метров. Из здания эвакуировали более 500 человек, возгорание потушили пожарные.

О нападавшем известно, что он из благополучной семьи и раньше в поле зрения правоохранительных органов не попадал. Следователи СКР возбудили уголовное дело по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних» и «Халатность».