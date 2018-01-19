Границы муниципалитетов Татарстана внесены в кадастр на 98 процентов

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). К концу прошедшего года границы всех муниципалитетов Татарстана должны были быть внесены в кадастр. На сегодня в базе Кадастровой палаты по РТ они содержатся на 98 процентов. Об этом заявил замдиректора ведомства Антон Самойлов, сообщает пресс-служба палаты.

По количеству внесенных в кадастр границ муниципальных образований республика немного не дотягивает до показателя целевой модели, отметил Самойлов.

«А вот границ населенных пунктов в кадастре гораздо меньше. Всего 370 из 3119, что составляет 12 процентов. Согласно же разработанному документу в кадастре в настоящее время должно таковых содержаться 40 процентов. И работу по их внесению необходимо будет продолжить, поскольку эти сведения важны для управления территорией, правильного исчисления земельных и имущественных налогов, понимания правового статуса земельных участков и объектов недвижимости», – добавил он.

Самойлов подчеркнул, что немаловажный фактор в понимании того, какими ресурсами располагает регион, – наличие четко определенных границ у земельных участков. «В идеале в кадастре должны содержаться участки с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства, то есть отмежеванные. Из двух с лишним миллионов земельных участков, сведения о которых внесены в кадастр Татарстана, таких более 66 процентов. Показатель целевой модели на данный период равен 65 процентов», – заметил он.

В интересах собственников неуточненных участков оформить землю надлежащим способом, чтобы в первую очередь избежать земельных споров, пояснил замдиректора Кадастровой палаты по РТ.

«Процедура уточнения границ земельного участка предназначена для тех случаев, когда права на него оформлены – есть кадастровый номер земельного участка и правоустанавливающий документ. Однако границы и площади земельного участка имеют статус "неуточненные". Это в основном земельные участки, которые были предоставлены для ведения садоводства, личного подсобного или дачного хозяйства, а также огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства. Уточнение границ проводится с выездом инженера на местность и согласованием границ с правообладателями смежных земельных участков», – подчеркнул Самойлов.

За услугами, связанными с кадастровым учетом, можно обратиться в любой офис МФЦ. В Татарстане в настоящее время более 90 процентов таких услуг оказываются именно через многофункциональные центры. В целом по России доля услуг по постановке на кадастровый учет в МФЦ должна достигать 70 процентов.

«В Татарстане этот показатель намного выше благодаря динамичному развитию сети МФЦ. В республике действует 53 офиса "Мои документы"», – отмечается в сообщении пресс-службы Кадастровой палаты.

Правительством России утверждены 12 целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Федерации. Одна из них направлена на повышение эффективности процедур предоставления земельных участков, находящихся в государственной (федеральной, региональной) или муниципальной собственности, и постановки объектов недвижимости на государственный кадастровый учет.