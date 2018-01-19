Все новости Татарстан Россия

Происшествия

В Челнах задержали троих студентов, кравших из магазинов колбасы

19 января 2018, 19:47

Молодые люди прятали похищенную колбасу в зимней одежде.

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). В Набережных Челнах задержали трех 18-летних молодых людей, которые воровали в местных магазинах колбасные изделия, сообщают «Вести КАМАЗа».

Молодые люди прятали похищенную колбасу в зимней одежде и уходили из магазинов, не оплатив товар. Установили воришек с помощью камер видеонаблюдения.

Три студента живут в разных микрорайонах Нового города, ранее не судимы. Орудовали они в трех магазинах города. Выяснилось, что парни не только сами ели украденные колбасы, но и продавали их.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter