В Челнах задержали троих студентов, кравших из магазинов колбасы

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). В Набережных Челнах задержали трех 18-летних молодых людей, которые воровали в местных магазинах колбасные изделия, сообщают «Вести КАМАЗа».

Молодые люди прятали похищенную колбасу в зимней одежде и уходили из магазинов, не оплатив товар. Установили воришек с помощью камер видеонаблюдения.

Три студента живут в разных микрорайонах Нового города, ранее не судимы. Орудовали они в трех магазинах города. Выяснилось, что парни не только сами ели украденные колбасы, но и продавали их.