На Крещение в Татарстане искупались более 11 тысяч человек

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). В крещенских купаниях на 18.00 приняли участие 11 256 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

По состоянию на 18.00 19 января завершены мероприятия на всех 206 культовых объектах в 34 муниципальных районах и 2-х городских округах. Купания полностью завершены в 57 местах в 20 муниципальных районах.

Крещенские купания продолжаются в 47 оборудованных местах в 17 муниципальных районах. Время окончания - 23.00, за исключением Макарьевского монастыря в Верхнеуслонском районе, где купания продлятся до 24.00 и Раифского монастыря в Зеленодольском районе. Там будут окунаться в воду до 02 часов 20 января.

Для обеспечения безопасности на 18.00 19 января привлекается группировка из 355 человек и 125 единиц техники, в том числе от МЧС 72 человека и 15 единиц техники.

По окончании праздничных мероприятий и купаний, ответственные должностные лица совместно с администрацией и сотрудниками МВД закроют все иордани деревянными щитами.