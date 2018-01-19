Жители Лаишевского района РТ поучаствовали в крещенских купаниях

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). В городе Лаишеве празднование Крещения Господня началось с божественной литургии в церкви Николая Чудотворца, сообщает пресс-служба администрации Лаишевского района РТ.

Молебен прозвучал и в Софийском соборе Лаишева. Затем все крестным ходом пошли к Каме, где была оборудована купель. Священник отец Сергей Гришин освятил воду, после чего все желающие искупались в иордани.

В селах Шуран, Ташкирмень, Бима, Егорьево, Среднее Девятово и Песчаные Ковали также были организованы купели.

К празднику присоединился и глава района Михаил Афанасьев. Он побывал в Егорьеве, где вместе с местными жителями окунулся в иордани.