Песков отреагировал на идею перенести переговоры по Донбассу из Минска

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Место проведения переговоров по Донбассу, которые сейчас ведутся в Минске, не имеет особого значения. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

Главными факторами представитель Кремля при этом назвал не только приверженность Минским соглашениям и «Нормандскому формату», о которой шла речь на сегодняшнем заседании Совета безопасности РФ, но и понимание конфликта как внутриукраинского.

Об идее Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа перенести переговоры по Донбассу из Минска ранее рассказал Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по итогам их встречи.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в ответ сказал, что «переговоры по Украине можно перенести хоть в Антарктиду, если будет уверенность в их успехе». Но для этого необходима искренняя нацеленность всех сторон, причем не только непосредственных участников конфликта, на прекращение кровопролития, добавил он.