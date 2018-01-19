В Казани на учениях пожарные потушили Ново-Савиновский райсуд и спасли людей

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Сегодня в здании Ново-Савиновского районного суда прошли пожарно-тактические занятия с привлечением сил и средств казанской специализированной пожарно-спасательной части №48 ОФПС-7 по РТ, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Сотрудники МЧС отрабатывали тушение пожара и спасение пострадавших из задымленного помещения. Пожарные справились с поставленной задачей на оценку «хорошо».

По замыслу пожарно-тактического занятия, в результате короткого замыкания электропроводки в Ново-Савиновском районном суде Казани произошел пожар в архиве, расположенном на первом этаже здания. Создалась угроза распространения пожара на соседние помещения первого этажа. До приезда пожарных руководство райсуда организовало эвакуацию своих подчиненных. Отрезанными от выхода оказались два сотрудника.

На момент прибытия пожарных подразделений площадь условного пожара составила 49 квадратных метров. Сразу была развернута рукавная линия, для подпитки водой пожарной автоцистерны использовали пожарный гидрант. Для тушения очага пожара и поиска пострадавших внутрь здания были направлены два звена газодымозащитной службы. На тушение пожара звенья ГДЗС подали три ствола. Одновременно с тушением пожара огнеборцы эвакуировали на свежий воздух с помощью спасательных масок двух человек. Пострадавшие были переданы медикам скорой помощи.

Быстроту, правильность и слаженность огнеборцев специализированной пожарно-спасательной части №48 оценивали сотрудники службы пожаротушения ОФПС-7 по РТ. По итогам тренировки они оценили выполнение всех поставленных задач на оценку «хорошо».