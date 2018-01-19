Стал известен состав «Ак Барса» на матч против «Слована»

(Казань, 19 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Стал известен состав «Ак Барса» на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Слована». Об этом сообщает официальный микроблог казанского клуба в Twitter’е.

Как и сообщалось ранее, участия в игре не примет Данис Зарипов – его повреждение, полученное в матче против «Йокерита», оказалось серьезным. Его место в тройке со Станиславом Галиевым и Антоном Ландером занял Роб Клинкхаммер.

Полностью игровые сочетания «Ак Барса» выглядят так:

1-е звено: Роб Кликнхаммер – Антон Ландер – Станислав Галиев – Андрей Марков – Роман Манухов;

2-е звено: Иржи Секач – Владимир Ткачев – Джастин Азеведо – Василий Токранов – Рафаэль Батыршин;

3-е звено: Артем Лукоянов – Алексей Потапов – Михаил Глухов – Атте Охтамаа – Никита Лямкин;

4-е звено: Антон Глинкин – Александр Свитов – Александр Бурмистров – Михаил Сидоров.

Игра регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Слованом» пройдет в Казани сегодня, 19 января. Матч начнется в 19.30 по московскому времени. Перед этой встречей казанцы занимают первое место в Восточной конференции, а «Слован» идет на 12-й позиции на Западе.