Все новости Татарстан Россия

Спорт

Стал известен состав «Ак Барса» на матч против «Слована»

19 января 2018, 18:57

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Слованом» начнется в Казани 19 января в 19.30.
«Ак Барс» стартовал в Кубке Гагарина с победы над «Салаватом Юлаевым»
«Нефтехимик» забросил пятую шайбу в ворота «Ак Барса»
Артем Лукоянов: «Завтра эта игра забудется»
Зинэтулла Билялетдинов: «Веселый матч получился»
«Ак Барс» «горит» 0:4 в матче со СКА после первого периода

(Казань, 19 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Стал известен состав «Ак Барса» на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Слована». Об этом сообщает официальный микроблог казанского клуба в Twitter’е.

Как и сообщалось ранее, участия в игре не примет Данис Зарипов – его повреждение, полученное в матче против «Йокерита», оказалось серьезным. Его место в тройке со Станиславом Галиевым и Антоном Ландером занял Роб Клинкхаммер.

Полностью игровые сочетания «Ак Барса» выглядят так:
1-е звено: Роб Кликнхаммер – Антон Ландер – Станислав Галиев – Андрей Марков – Роман Манухов;
2-е звено: Иржи Секач – Владимир Ткачев – Джастин Азеведо – Василий Токранов – Рафаэль Батыршин;
3-е звено: Артем Лукоянов – Алексей Потапов – Михаил Глухов – Атте Охтамаа – Никита Лямкин;
4-е звено: Антон Глинкин – Александр Свитов – Александр Бурмистров – Михаил Сидоров.

Игра регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Слованом» пройдет в Казани сегодня, 19 января. Матч начнется в 19.30 по московскому времени. Перед этой встречей казанцы занимают первое место в Восточной конференции, а «Слован» идет на 12-й позиции на Западе. 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter