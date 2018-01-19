Более 250 клиентов «ТФБ-финанс» получат 310 миллионов рублей

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). 255 клиентов «ТФБ-финанс» получили юридическую поддержку и по инициированным прокуратурой судебным решениям получат более 310 миллионов рублей. Об этом заявил прокурор Татарстана Ильдус Нафиков на итоговом совещании коллегии надзорного ведомства с участием Президента Татарстана.

Прокуроры городов и районов республики вели работу по восстановлению прав пострадавших вкладчиков Татфондбанка в связи с расторжением договора банковского вклада и переводом денег в инвестиционную компанию «ТФБ Финанс».