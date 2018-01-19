Фильм о медвежонке Паддингтоне выпустят в прокат 20 января‍

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Картина «Приключения Паддингтона 2», чья премьера была ранее перенесена Минкультом РФ, в итоге выйдет на экраны кинотеатров завтра, 20 января. Об этом по результатам совещания с представителями киноиндустрии в профильном ведомстве рассказал основатель и владелец кинопрокатной компании «Вольгафильм» Сергей Ершов, передает РБК.

В совещании также участвовали владеющий объединенной киносетью «Синема парк» и «Формула кино» бизнесмен Александр Мамут, генеральный директор киносети «Киномакс» Дмитрий Нартов, кинопродюсеры Федор Бондарчук, Сергей Сельянов и Дмитрий Рудовский.

После того, как начало проката фильма о медвежонке перенесли на 1 февраля, как и дату выхода картины «Бегущий в лабиринте: лекарство от смерти», Ассоциация владельцев кинотеатров направила жалобу Премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.

В обращении были отмечены проблемы, вызванные административным регулированием отрасли. Представители ассоциации привели в пример случаи, когда из-за выхода российских лент сдвигались премьеры зарубежных.

Глава Правительства России в ответ поручил разобраться в сложившейся ситуации.