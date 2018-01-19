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Аэропорт Казани за год увеличил перевозку пассажиров на 37 процентов

19 января 2018, 20:26

Пассажиропоток на международных рейсах в прошедшем году увеличился в два раза.
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(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Международный аэропорт «Казань» в прошлом, 2017 году обслужил более 2,6 млн пассажиров, что на 37,1 процента больше показателя 2016 года. Тогда было перевезено 1,9 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Маршрутная сеть аэропорта насчитывала 72 направления, в том числе – 37 международных. Пассажиропоток на международных рейсах в прошедшем году увеличился в два раза.

Среди международных направлений наибольшее число пассажиров следовало в Анталью и из нее – 377,5 тыс. При этом в три раза вырос пассажиропоток на маршруте Казань – Дубай.

На внутренних рейсах самое большее число пассажиров было перевезено из Москвы в Казань и обратно – более 1,2 млн человек, что на 27,6 процента больше аналогичного периода 2016-го.

В текущем году планируется запуск новых авиарейсов в Минск, Тбилиси, Батуми, Ереван и по другим направлениям.


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