Аэропорт Казани за год увеличил перевозку пассажиров на 37 процентов

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Международный аэропорт «Казань» в прошлом, 2017 году обслужил более 2,6 млн пассажиров, что на 37,1 процента больше показателя 2016 года. Тогда было перевезено 1,9 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Маршрутная сеть аэропорта насчитывала 72 направления, в том числе – 37 международных. Пассажиропоток на международных рейсах в прошедшем году увеличился в два раза.

Среди международных направлений наибольшее число пассажиров следовало в Анталью и из нее – 377,5 тыс. При этом в три раза вырос пассажиропоток на маршруте Казань – Дубай.

На внутренних рейсах самое большее число пассажиров было перевезено из Москвы в Казань и обратно – более 1,2 млн человек, что на 27,6 процента больше аналогичного периода 2016-го.

В текущем году планируется запуск новых авиарейсов в Минск, Тбилиси, Батуми, Ереван и по другим направлениям.