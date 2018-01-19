В Казани судят женщину, убившую с молодым приятелем мужа-инвалида

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). В Верховном суде Татарстана накануне началось рассмотрение уголовного дела об убийстве мужчины-инвалида в Казани, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Согласно материалам уголовного дела, 38-летняя женщина в ночь на 31 августа прошлого года после ссоры с бывшим супругом, который является инвалидом второй группы, решила убить его. Женщина предложила 27-летнему приятелю убить ее мужа.

Вооружившись металлической арматурой, они приехали к мужчине в казанский городской поселок Сухая река. Там 27-летний нанес мужчине не менее пяти ударов арматурой по голове. В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался. После этого он вместе с женой погибшего завернули тело в постельное белье и бросили у дома бывшей супруги.

По дороге соучастники избавились от окровавленных вещей и орудия убийства. На предварительном следствии подсудимые дали изобличающие друг друга показания. Обоим грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.