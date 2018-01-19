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Правительство может отсрочить введение требований «пакета Яровой» по хранению данных

19 января 2018, 18:31

1 июля 2018 года должны вступить в силу требования подписанного Президентом РФ пакета антитеррористических законов.
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(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Правительство РФ решило обсудить небольшую отсрочку вступления в силу требований «пакета Яровой» по хранению данных операторами связи и интернет-компаниями. Об этом сообщает ТАСС.

Вице-премьер Аркадий Дворкович в ходе деловой поездки в Ростовскую область рассказал о разработке поправок к пакету законов, что задержит воплощение его в жизнь.

«Пакет Яровой» обязывает операторов связи и интернет-компании в течение шести месяцев хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, а также предоставлять эти данные по запросу спецслужб.

Эта норма должна была вступить в силу с 1 июля 2018 года. Операторы неоднократно заявляли, что на реализацию закона необходимы большие затраты, которые неизбежно приведут к росту тарифов.

Минкомсвязи РФ в конце 2017 года внесло в Правительство дополнительный нормативный акт к «пакету Яровой», предполагающий сокращение первоначального срока хранения трафика до одного месяца. Глава ведомства отмечал, что на обеспечение всего лишь месяца хранения данных понадобится несколько десятков миллиардов рублей.  


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