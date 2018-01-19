В весенние каникулы школьники смогут проехать в купе со скидкой в 50 процентов

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). В дни весенних школьных каникул дети в возрасте от десяти до 17 лет смогут совершить поездку в купейном вагоне поезда дальнего следования со скидкой 50 процентов. Об этом сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

Скидка действует при оформлении билетов на поезда, которые курсируют во внутрироссийском сообщении, отправлением с 23 марта по 1 апреля. Продажа льготных билетов уже открыта.

При этом скидка не действует совместно с другими специальными тарифами, для льготных категорий пассажиров, а также для проездных документов, оформленных по воинским и транспортным требованиям. Не действует она и на билеты на скорый фирменный поезд из Москвы в Назрань.