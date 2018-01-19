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Песков прокомментировал крещенское купание Путина

19 января 2018, 18:23 , Фото: Ильнар Тухбатов

Песков прокомментировал крещенское купание Путина Решение опубликовать снимки купающегося в проруби главы государства представитель Кремля объяснил присутствием прихожан.
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(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал крещенское купание Владимира Путина в проруби и объяснил решение опубликовать соответствующие фотографии российского лидера. Об этом сообщает РИА «Новости».

Президент России уже много лет купается в проруби на Крещение. Поэтому в его посещении Нило-Столобенской пустыни в Тверской области в крещенскую ночь не было ничего необычного, отметил представитель Кремля.

При этом решение опубликовать фотографии купающегося в проруби главы государства Песков объяснил тем, что на молебне и купании присутствовало достаточно много прихожан. «Прежде это было в более дискретной обстановке», – пояснил пресс-секретарь Президента. 


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