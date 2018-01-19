Песков прокомментировал крещенское купание Путина

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал крещенское купание Владимира Путина в проруби и объяснил решение опубликовать соответствующие фотографии российского лидера. Об этом сообщает РИА «Новости».

Президент России уже много лет купается в проруби на Крещение. Поэтому в его посещении Нило-Столобенской пустыни в Тверской области в крещенскую ночь не было ничего необычного, отметил представитель Кремля.

При этом решение опубликовать фотографии купающегося в проруби главы государства Песков объяснил тем, что на молебне и купании присутствовало достаточно много прихожан. «Прежде это было в более дискретной обстановке», – пояснил пресс-секретарь Президента.