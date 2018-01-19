Татарстану выданы субсидии на льготное кредитование для АПК в 1,2 млрд рублей

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Татарстану предоставлен лимит субсидий на льготное кредитование в размере 1 млрд 24,3 млн рублей, что позволяет взять кредит в банках на 15 млрд рублей. Об этом рассказал на совещании заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов, сообщает пресс-служба ведомства.

На совещании обсуждался вопрос льготного 5-процентного кредита для АПК в текущем году. В республике 17 млн рублей будут выделены на растениеводство, 204 млн рублей – на малые формы хозяйствования, 40,9 млн рублей – на животноводство и 40,9 млн рублей – молочное скотоводство.

В основном кредиты направят на подготовку и проведение весенне-полевых работ. В том числе – на приобретение горюче-смазочных материалов, удобрений и средств защиты растений, семян и запчастей.

«Уполномоченные банки должны в течение трех-пяти дней выдать заключения и составить реестр заемщиков для подписания в министерстве. С 22 января Минсельхоз России начинает принимать заявки от банков», – отмечается в сообщении министерства.