Прокурор Татарстана отметил низкую финансовую дисциплину в Министерстве культуры

(Казань, 19 января, «Татар-информ», Александр Елисеев). Прокурор Татарстана назвал Минкульт РТ «органом с чрезвычайно низкой финансовой дисциплиной», а своих подчиненных призвал глубже проверять бюджетные деньги.

Илдус Нафиков подчеркнул, что вопрос о деньгах особенно остро стоит в условиях кризиса. Такое заявление прозвучало на итоговом заседании коллегии ведомства с участием Президента Татарстана.

«Прокуратура республики совместно с финансовыми и казначейскими органами должна провести масштабную ревизию реализуемых в республике и муниципалитетах бюджетных программ на предмет выявления и исключения необоснованных и неэффективных в условиях экономического кризиса расходов», – заявил прокурор РТ.

«По настоящему ответственных руководителей к уголовной ответственности не привлекли. Республиканские министерства и ведомства обросли многочисленными учреждениями, фондами, предприятиями, осуществляющими финансово-хозяйственную деятельность без контроля и руководства. Серьезную озабоченность у нас вызывает законность расходования бюджетных средств на различные формы поддержки предпринимателей, сельхозпроизводителей, выполнение республиканских и федеральных программ, раздачу различных субсидий», – подчеркнул Илдус Нафиков.

Также глава ведомства призвал бороться с нечестными на руку чиновниками и в сфере госзакупок, и как следствие – детальнее подходить к притворенную в жизнь решений УФАС. В прошлом году осужден начальник управления Минкульта за завышение стоимости культурных мероприятий и последующий вывод похищенных денег через заключение контрактов с аффилированными исполнителями.

«Никаких выводов министр не сделал. Орган с чрезвычайно низкой финансовой дисциплиной! Как установил прокуратура республики, за непродолжительный период более 500 миллионов рублей потрачено в обход "Закона о контрактной системе" на проведение различных мероприятий. Деньги на это раздавались в качестве субсидий различным организациям. Нормальный порядок бюджетного расходования и проверок стоимости и смет не соблюдался. Задача прокурорам – повысить глубину и качество карательного воздействия на бюджетные нарушения, вплоть до руководителей! Они не должны отделываться только выговорами и штрафами!» – заявил прокурор РТ.