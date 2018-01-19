Нигматуллин: Татарстан показал лучший результат на конкурсе «100 лучших товаров России»

(Казань, 19 января, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Производители из Татарстана показали лучший результат на конкурсе «100 лучших товаров России». Об этом сегодня на церемонии награждения победителей федерального и регионального этапов программы заявил вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин.

«На федеральный этап конкурса "100 лучших товаров России" в этот раз республика представила 176 наименований, 56 стали лауреатами. Я хочу отметить, что это лучший результат среди всех субъектов Российской Федерации», – подчеркнул спикер.

Рустам Нигматуллин вручил награды победителям в номинациях конкурса «100 лучших товаров России». Из рук вице-премьера дипломы получили представители компаний ПАО «Нижекамскшина», АО «Зеленодольский хлебокомбинат» и ООО «Мюстелла».

Промышленные предприятия республики были оценены в номинации «Продукция производственно-технического назначения» конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» 2017 года.

Министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов вручил дипломы победителей представителям компаний «ТАИФ-НК», ПАО «Татнефть», АО «ТАНЕКО» и ряда других.

В этом году в региональном этапе конкурса участвовали 419 товаров и услуг в пяти номинациях. Звание лауреата получили 110 участников.

Одним из направлений федерального конкурса является поддержка развития импортозамещения. О том, что нужно вводить новые формы поддержки промышленности, в августе прошлого года на профильном совещании говорил Президент РФ Владимир Путин.

«Нужно своевременно реализовать программу импортозамещения, укрепить безопасность и независимость страны. Важно поддержать рост деловой активности в отечественной промышленности, стимулировать появление новых, успешных производств и, конечно, необходимо решать системные вопросы, которые сдерживают эффективное развитие отрасли», –заявлял он.