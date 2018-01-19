Изменится расписание пригородного поезда из Ижевска в Нижнекамск

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). По техническим причинам с 25 января изменится расписание пригородного поезда сообщением Ижевск – Нижнекамск. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
Электричка будет следовать до станции Алнаши по действующему расписанию. Далее поезд продолжит движение до о. п. Асановский совхоз (9.45 – 9.46), о. п. 230-й км (9.54 – 9.55), станции Тойма (10.05 – 10.15). Затем поезд снова проследует по расписанию.
Изменение времени движения электрички связано с техническими причинами.