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Изменится расписание пригородного поезда из Ижевска в Нижнекамск

19 января 2018, 23:26

Изменение времени движения электрички вызвано техническими причинами.
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(Казань, 19 января, «Татар-информ»). По техническим причинам с 25 января изменится расписание пригородного поезда сообщением Ижевск – Нижнекамск. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Электричка будет следовать до станции Алнаши по действующему расписанию. Далее поезд продолжит движение до о. п. Асановский совхоз (9.45 – 9.46), о. п. 230-й км (9.54 – 9.55), станции Тойма (10.05 – 10.15). Затем поезд снова проследует по расписанию.

Изменение времени движения электрички связано с техническими причинами.


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