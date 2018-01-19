Президент РТ: Давление на бизнес – это упущение и прокуратуры

(Казань, 19 января, «Татар-информ», Александр Елисеев). Президент Татарстана призвал прокуроров республике к более тщательной работе в экономической сфере РТ и назвал давление на бизнес и упущением сотрудников надзорного ведомства.

Соответствующее заявление Рустам Минниханов сделал на коллегии надзорного ведомства.

«Отмечу важность работы прокуратуры, направленной на сокращение сомнительных операций и фирм однодневок, а также пресечения деятельности финансовых пирамид и налоговой миграции фирм-банкротов», – подчеркнул Рустам Минниханов.

По словам Президента Татарстана, результаты исследований говорят о том, что на 12 процентов увеличилось давление на бизнес со стороны государства. Кроме того, Рустам Минниханов призвал прокуроров более тщательно подходить к вопросом об избрании меры пресечения для обвиняемых.

Опасение о переполненности изоляторов высказал и прокурор Татарстана.

«Остро стоит вопрос о нехватке площадей следственных изоляторов для содержания следственно-арестованных, в чем мы значительно уступаем всем регионам Приволжского федерального округа с сопоставимой преступностью. В течение года лимит превышался до 300 человек, что предельно осложняет оперативную обстановку, нарушается санитарно-гигиенический режим. Прокурорам нужно потребовать от правоохранительных органов более взвешенно подходить к вопросу избрания меры пресечения, предельно ограничить арест лиц, обвиняемых в совершении преступлений небольшой и средней тяжести, ускорить расследование», – отметил Илдус Нафиков.