Все новости Татарстан Россия

Происшествия

В Набережных Челнах уголовно-исполнительная инспекция отметила новоселье

19 января 2018, 20:53 , Фото: УФСИН России по РТ

В Набережных Челнах уголовно-исполнительная инспекция отметила новоселье Через челнинский и тукаевский филиалы УИИ за прошлый год прошли 3473 осужденных без изоляции от общества.
Начальник УФСИН России по РТ награжден медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан»
Начальник УФСИН России по РТ проведет в Казань прием граждан
Начальник УФСИН России по РТ проведет прием граждан в Казани
В 2012 году учреждениями УФСИН РФ по РТ произведено товаров и оказано услуг на 1,2 млрд. руб.
Каждый пятый, отбывающий наказание в исправительных учреждениях РТ, осужден за убийство

(Набережные Челны, 19 января, «Татар-информ») В Набережных Челнах открылось новое здание уголовно-исполнительной инспекции, сообщает пресс-служба УФСИН по РТ.

Ранее филиалы УИИ размещались в разных частях города. Теперь они переехали в одно здание по адресу: ул. Центральная, д. 58.

До недавнего времени здесь находился Тукаевский расчетно-кассовый центр. Здание построено в 1939 году, находится оно в федеральной собственности. Его передали в безвозмездное пользование уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Татарстану.

Общая площадь помещений составляет 946 кв. м. Проведен косметический ремонт, оборудован современный конференц-зал, была закуплена новая мебель. Здесь будут нести службу 30 сотрудников уголовно-исполнительной инспекции.

В торжественной церемонии открытия нового здания приняли участие помощник Премьер-министра РТ по правоохранительной и административной деятельности Дауфит Хамадишин, руководство регионального УФСИН, представители правоохранительных органов города, сотрудники и ветераны уголовно-исполнительной инспекции, журналисты.

Перерезав на входе в здание символическую красную ленту, сотрудники УИИ и гости мероприятия совершили обход помещений. С напутственными словами к новоселам обратился Дауфит Хамадишин.

«Уверен, что на новом месте вы добьетесь еще более высоких результатов в своей работе, приложите больше усилий для сохранения спокойствия и порядка в обществе», – подчеркнул он.

Всего через филиалы по Автозаводскому и Комсомольскому районам Набережных Челнов и по Тукаевскому району за прошлый год прошли 3473 осужденных без изоляции от общества, в том числе 67 несовершеннолетних.

В целом по республике за прошедший год число людей, прошедших через уголовно-исполнительные инспекции, увеличилось с 20,1 тыс. до 23,7 тыс. человек.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter