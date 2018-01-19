В Набережных Челнах уголовно-исполнительная инспекция отметила новоселье

(Набережные Челны, 19 января, «Татар-информ») В Набережных Челнах открылось новое здание уголовно-исполнительной инспекции, сообщает пресс-служба УФСИН по РТ.

Ранее филиалы УИИ размещались в разных частях города. Теперь они переехали в одно здание по адресу: ул. Центральная, д. 58.

До недавнего времени здесь находился Тукаевский расчетно-кассовый центр. Здание построено в 1939 году, находится оно в федеральной собственности. Его передали в безвозмездное пользование уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Татарстану.

Общая площадь помещений составляет 946 кв. м. Проведен косметический ремонт, оборудован современный конференц-зал, была закуплена новая мебель. Здесь будут нести службу 30 сотрудников уголовно-исполнительной инспекции.

В торжественной церемонии открытия нового здания приняли участие помощник Премьер-министра РТ по правоохранительной и административной деятельности Дауфит Хамадишин, руководство регионального УФСИН, представители правоохранительных органов города, сотрудники и ветераны уголовно-исполнительной инспекции, журналисты.

Перерезав на входе в здание символическую красную ленту, сотрудники УИИ и гости мероприятия совершили обход помещений. С напутственными словами к новоселам обратился Дауфит Хамадишин.

«Уверен, что на новом месте вы добьетесь еще более высоких результатов в своей работе, приложите больше усилий для сохранения спокойствия и порядка в обществе», – подчеркнул он.

Всего через филиалы по Автозаводскому и Комсомольскому районам Набережных Челнов и по Тукаевскому району за прошлый год прошли 3473 осужденных без изоляции от общества, в том числе 67 несовершеннолетних.

В целом по республике за прошедший год число людей, прошедших через уголовно-исполнительные инспекции, увеличилось с 20,1 тыс. до 23,7 тыс. человек.