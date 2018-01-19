Уроженца Апастово приговорили к семи годам колонии за помощь террористам

(Казань, 19 января, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Сегодня Казанский горнизонный военный суд вынес приговор участнику международной террористической организации Рамилю Гатауллину.

Вербовщика «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* приговорили к семи годам колонии общего режима по статье «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».

Инженера из села Апастово задержали еше в 2016 году. В процессе судебных разбирательств стало известно об участии Гатауллина в нелегальных собраниях, которые проводились в квартирах или авто других участников. На встречах он изучал запрещенную литературу, как привлекать новых членов и получал инструкции по конспирации.

Гатауллин себя виновным не считает, а запрещенную организацию не воспринимает как террористическую.

Адвокат осужденного заявила, что намерена обжаловать решение суда.

В качестве смягчающего обстоятельства суд принял во внимание двух малолетних детей Гатауллина и отсутствие у него судимостей.

«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* – международная террористическая организация решением Верховного суда Российской Федерации от 14 апреля 2003 года признана террористической и ее деятельность в России запрещена.