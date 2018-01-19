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Экономика и финансы

По итогам 2017 года в РТ сэкономили топливно-энергетических ресурсов на сумму более 43 млн рублей

19 января 2018, 17:37

Общий объем сэкономленного условного топлива составил около 3 тыс. тонн.

(Казань, 19 января, «Татар-информ», Гузель Гайнанова). За 2017 год в Татарстане удалось сэкономить топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) более чем на 43 млн рублей. Об этом на заседании коллегии Управления по обеспечению рационального использования и качества ТЭР в РТ рассказал начальник отдела энергосбережения и энергоаудита Рустам Гаптраупов.

Общий объем сэкономленного условного топлива за прошлый год составил около 3 тыс. т, добавил он.

«Сравнивая результаты 2016 и 2017 годов, можно отметить увеличение количества экспертизных паспортов предприятий и организаций, а также увеличение выявленного потенциала энергосбережения», – отметил Гаптраупов.


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