Прокурор Татарстана предложил создать центр прогнозирования социально-экономических рисков

(Казань, 19 января, «Татар-информ», Александр Елисеев). Илдус Нафиков предложил создать в Татарстане центр прогнозирования социально-экономических рисков, «наподобие центра кризисных ситуаций МЧС».

Такое заявление глава надзорного ведомства сделал на коллегии прокуратуры РТ Татарстана с участием Президента Татарстана.

Предложение прозвучало после того, как 15 января в Казани произошло массовое отключение электричества. 19 января без света также осталась Елабуга.

«С учетом вызовов и угроз безопасности Российской Федерации считаю необходимым проверить и оценить жизнеспособность систем гражданской обороны и оповещения республики, готовность к ее функционированию в режиме чрезвычайной ситуации. Подобные техногенные происшествия в условиях крупного мегаполиса исключать нельзя, но своевременность оповещения, принятие мер по предотвращению паники должны получить соответствующую оценку», – подчеркнул прокурор РТ.

Для того чтобы предсказывать такие катастрофы и быстро их ликвидировать, Илдус Нафиков предложил создать межведомственный центр.

«Меня как прокурора республики настораживает, что в большинстве случаев мы реагируем уже по факту каких-то происшествий не только в сфере безопасности граждан, но и в социально-экономической сфере. Считаю недостаточной и нескоординированной работу по прогнозу и предотвращению негативного развития событий. Прокуроры совместно с сотрудниками контролирующих органов должны адекватно оценить вероятность наступления негативных последствий и принимать исчерпывающие меры реагирования, направленные на их предотвращение», – заявил Илдус Нафиков.

