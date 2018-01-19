В Набережных Челнах с 1 июня этого года начнет работу суд присяжных

(Набережные Челны, 19 января, «Татар-информ», Эльвира Мухметдинова). В Набережных Челнах с 1 июня текущего года начнет работу суд присяжных. Об этом заявил председатель городского суда Ринат Гайфутдинов.

«С 1 июня обвиняемые в совершении особо тяжких преступлений против личности могут просить, чтобы их дело разбирали коллегиально судья вместе с шестью присяжными заседателями», – объяснил представитель пресс-службы городского суда.

Суд присяжных может рассматривать далеко не все уголовные дела. В его ведение попадают только те из них, в которых идет речь об убийстве и умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля, сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего, геноциде. По этим статьям Уголовного кодекса РФ максимальным наказанием является пожизненное лишение свободы.

«Далеко не все могут стать присяжными. Эту миссию не смогут выполнять молодые люди, не достигшие 25 лет. А также те, кто имеет непогашенную или неснятую судимость, граждане, признанные судом недееспособными. Есть и другие ограничения», – добавил собеседник агентства.

Отбор присяжных проводит компьютерная программа по случайному принципу, отдельно для каждого дела. Гражданин может быть призван в ряды присяжных один раз в год на десять дней, пока идет судебный процесс, а если он затягивается, то на все время рассмотрения.

Во время выполнения общественных обязанностей присяжный получает вознаграждение – одну третью часть от зарплаты судьи пропорционально количеству дней работы в качестве заседателя. Увольнять или переводить на другую работу присяжного в этот отрезок времени нельзя. В целях безопасности на время суда на присяжных распространяются гарантии независимости и неприкосновенности судей.