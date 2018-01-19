Обеспечение транспортной безопасности в регионах ПФО обсудили в Самаре

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Выездное совещание по обеспечению транспортной безопасности в Приволжском федеральном округе провели сегодня в Самаре полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич и министр транспорта России Максим Соколов.

В его работе приняли участие главы регионов округа, в том числе и Президент Татарстана Рустам Минниханов. Были приглашены также представители федеральных органов власти, руководители федеральных служб и агентств по видам транспорта, прокуратуры и так далее, сообщает пресс-служба ГФИ по РТ.

«В силу географического положения, экономической развитости и привлекательности регионов в округе сконцентрированы все виды перевозок с довольно внушительным пассажиропотоком и грузооборотом», – отметил Михаил Бабич, открывая совещание.

В период чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года ожидается, что Нижний Новгород, Самару, Казань и Саранск посетят более 2 млн человек из 30 стран мира – спортсменов, зрителей, туристов, журналистов, сообщил полпред Президента России в ПФО. Он выразил уверенность в том, что безопасность на всех видах транспорта и антитеррористическая безопасность будут обеспечены на должном уровне.

«Все решения, которые необходимо реализовать, не только по подготовке чемпионата мира по футболу, но и в целом по транспортной безопасности, находятся в плотном графике. Они касаются железнодорожного, автомобильного, речного транспорта, портов, вокзалов, воздушного транспорта и аэропортов», – подчеркнул Бабич.

Комплекс поручений находится на контроле местных органов власти. «Очень важно, чтобы регионы синхронизировано вышли на выполнение поставленных задач... Причем решать не в контексте чемпионата мира, ее надо решить вообще. Чемпионат мира – хороший повод, чтобы эти сложные вопросы реализовать на практике», – добавил полпред.

Максим Соколов также отметил высокую готовность транспортной инфраструктуры округа к росту пассажиропотока в период подготовки и проведения ЧМ-2018. Причем внимание должно уделяться не только аэропортам, автомобильному и железнодорожному транспорту, но и автобусному, так как именно автобусами будет прибывать большая часть гостей, добавил он.

«Я полностью соглашусь с Михаилом Бабичем в том, что чемпионат мира – это знаковое событие, к которому мы безусловно должны быть готовы, но сама транспортная безопасность — вопрос ежедневной заботы руководителей транспортных компаний, глав субъектов РФ, глав антитеррористических комиссий», – подчеркнул федеральный министр.

В ходе совещания его участники обсудили наиболее проблемные вопросы и выработали конкретные меры по их решению. Реализовать весь комплекс принятых задач предстоит в самые сжатые сроки.