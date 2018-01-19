Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

За 2017 год в Татарстане выявили 65 случаев реализации некачественного моторного топлива

19 января 2018, 17:30 , Фото: Александр Эшкинин

За 2017 год в Татарстане выявили 65 случаев реализации некачественного моторного топлива Показатель вырос на 0,1 процента по сравнению с 2016 годом.
Жители Татарстана ежемесячно жалуются на некачественный бензин
В Казани реализовывалось дизельное топливо с повышенным содержанием серы
В Казани прошел рейд по контролю за качеством моторного топлива на АЗС города
В Татарстане задержана партия контрафактного моторного масла известного бренда
Ставропольские власти пытаются сдержать рост цен

(Казань, 19 января, «Татар-информ», Гузель Гайнанова). За 2017 год в Татарстане выявили 65 случаев реализации некачественного моторного топлива, что на 0,1 процента больше, чем в 2016-м. Об этом на заседании коллегии Управления по обеспечению рационального использования и качества ТЭР в РТ заявил и. о. начальника отдела по моторным топливам Алмаз Фарукшин.

«Отобраны и испытаны 1859 проб. Из них 65 проб, что составляет 3,5 процента, не соответствуют по отдельным показателям качества», – сообщил он в своем выступлении.

Всего за прошлый год проверку качества прошли около 1 тыс. АЗС и девять нефтебаз республики, добавил Фарукшин.


Фотогалерея

Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter