Прокурор Татарстана попросил деятелей искусств «не раскачивать ситуацию»

(Казань, 19 января, «Татар-информ», Александр Елисеев). На итоговом заседании коллегии ведомства с участием Президента РТ Илдус Нафиков назвал противодействие экстремизму и терроризму задачей номер один.

Прокурор Татарстана, говоря о проявлениях терроризма и экстремизма в Татарстане, попросил деятелей искусств «не раскачивать ситуацию».

«Мы видим попытки раскачать ситуацию сторонниками националистических и экстремистских организаций, искаженно воспринявших приведение в соответствие с законом процессов в сфере образования. Особую озабоченность вызывает то, что их деятельность подогревается отдельными государственными и муниципальными служащими, некоторыми деятелями культуры и искусства. Предупреждаю – это путь в никуда. Экстремистской деятельности мы не допустим – не только пресечем, но и накажем», – заявил Илдус Нафиков.

Прокуроры в прошлом году выявили более 6 тысяч нарушений в сфере противодействия экстремизму и терроризму, в суды направлены 28 дел, осужден 61 человек.

Также прокурор Татарстана высказал опасение, что в прошлом году освободились 11 лидеров татарстанских организованных преступных группировок, еще девять выйдут в ближайшее время. Илдус Нафиков призвал подчиненных не допустить их возвращения в криминал.