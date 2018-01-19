Сенатор Валерий Рязанский посетил опорные пункты общественного порядка в Казани

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Сегодня председатель Комитета по социальной политике Совета Федерации ФС РФ Валерий Рязанцев и его первый заместитель Людмила Кононова в рамках ознакомления с опытом работы Татарстана по организации добровольных народных дружин посетили два опорных пункта общественного порядка в Казани. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

В ходе посещения опорного пункта общественного порядка (ОПОП) на улицах Большая Красная и Сибгата Хакима глава комитета Совета Федерации побеседовал с сотрудниками опорных пунктов и членами добровольных народных дружин, уделив особое внимание эффективности участия граждан в охране общественного порядка на местах.

«Для нас важно иметь представление о формах и методах организации такой работы, законодательном регулировании взаимодействия представителей органов внутренних дел и ДНД, – отметил Рязанцев. – Изучив опыт разных регионов в этом направлении, обобщив результаты, мы хотим совершенствовать федеральное законодательство. Особенно это важно в части организации работы вытрезвителей, которая тесно связана с деятельностью общественных пунктов и добровольных помощников полиции».

Члены Совета Федерации также поинтересовались у дружинников мотивами их участия в охране общественного порядка, условиями работы и предусмотренными законодательством льготами. В частности, они отметили работу дворовых народных дружин, в составе которых дежурство несут жители отдельных домов.

Согласно данным МВД по РТ, в Татарстане функционируют 1514 народных дружин численностью более 20,5 тыс. человек и действуют 193 общественных пункта охраны порядка. Среднесуточный выход дружинников по республике в 2017 году составил 508 человек. К охране общественного порядка были привлечены 55 тыс. 960 народных дружинников, в том числе 10 тыс. 152 – в период проведения спортивных, культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий.

На реализацию программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы» ежегодное выделяются 8,4 млн рублей, в том числе на материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин – 4,6 млн рублей, на личное страхование народных дружинников – 3,5 млн рублей, на материальное стимулирование – 0,5 млн рублей.



