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В Казани назовут победительницу конкурса «Краса студенчества Татарстана»

19 января 2018, 20:12

16 студенток вузов со всего Татарстана, прошедших отборочные туры, предстанут на сцене, чтобы сразиться за титул самой красивой в республике.
В Казани выбрали красу студенчества Татарстана
В финал конкурса «Краса студенчества Татарстана» вышли 20 девушек
Участницы конкурса «Краса студенчества Татарстана» прошли этап дефиле и самопрезентации
В Казани впервые пройдет конкурс таланта и грации «Краса студенчества Татарстана»
О конкурсе «Краса студенчества Татарстана» расскажут в ИА «Татар-информ»

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). В Казани 22 января пройдет финал конкурса таланта, грации и артистического мастерства «Краса студенчества Татарстана-2017», сообщает пресс-служба оргкомитета конкурса.

Прошедшие отборочные туры 16 студенток вузов со всего Татарстана предстанут на сцене, чтобы сразиться за титул самой красивой в республике.

Специальным гостем финала станет член команды КВН «Камызяки», актер шоу «Однажды в России», артист и ведущий Вячеслав Макаров.

На протяжении двух недель с финалистками работали специалисты в области моды, дизайна и мейкап-искусства. Девушки получили мастер-классы по самопрезентации, а также советы от профессиональных тренеров по постановке финальных номеров.

Конкурс проводится с 2014 года.

 


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