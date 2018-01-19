В Казани назовут победительницу конкурса «Краса студенчества Татарстана»

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). В Казани 22 января пройдет финал конкурса таланта, грации и артистического мастерства «Краса студенчества Татарстана-2017», сообщает пресс-служба оргкомитета конкурса.
Прошедшие отборочные туры 16 студенток вузов со всего Татарстана предстанут на сцене, чтобы сразиться за титул самой красивой в республике.
Специальным гостем финала станет член команды КВН «Камызяки», актер шоу «Однажды в России», артист и ведущий Вячеслав Макаров.
На протяжении двух недель с финалистками работали специалисты в области моды, дизайна и мейкап-искусства. Девушки получили мастер-классы по самопрезентации, а также советы от профессиональных тренеров по постановке финальных номеров.
Конкурс проводится с 2014 года.