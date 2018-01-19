Минобр РТ: Компенсируется каждый четвертый рубль родительской платы за детсад

(Казань, 19 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). На компенсацию родительской платы за присмотр и уход за ребенком в детских садах Татарстана в 2017 году из бюджета республики было выделено 1,5 млрд рублей. При этом общий объем родительской платы составил 6,6 млрд рублей. Таким образом, компенсируется каждый четвертый рубль за внесенную родительскую плату. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» первый замминистра образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

С этого года в дошкольных образовательных организациях РТ на четыре процента повысился размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком. Вместе с тем сохранены льготы и компенсация части родительской платы, отметил спикер.

Он напомнил, что согласно федеральному закону дети-инвалиды, дети с туберкулезной интоксикацией, сироты и оставшиеся без попечения родителей посещают детсады бесплатно.

«На уровне республики установлена льгота многодетным семьям, они оплачивают 50 процентов от установленной родительской платы», – добавил первый замминистра образования и науки РТ.

По его словам, есть возможность получать компенсацию части платы в размере 20 процентов от средней родительской платы в детсаду на первого ребенка, 50 процентов – на второго ребенка, 70 процентов – на третьего и последующих детей. «Эта компенсация выплачивается всем, независимо от дохода семьи», – сказал Хадиуллин.

Кроме того, установлена компенсация на муниципальном уровне, которая зависит от дохода граждан. «На нее имеют право все семьи, у кого доход на одного члена семьи составляет менее 20 тыс. рублей. Чем меньше доход, тем больше компенсация», – подчеркнул спикер.

Например, семья, доход которой меньше 10 тыс. рублей на одного человека, за первого ребенка (который посещает общеразвивающий 10,5-часовой детсад) будет получать возврат в размере 314,4 рубля, а также дополнительную республиканскую компенсацию в 932,4 рубля.

«Итого, заплатив 3117 рублей, родитель получит компенсацию в размере 1246 рублей 80 копеек. Фактический расход семьи на оплату детского сада составит 1870 рублей 20 копеек», – заключил первый замминистра образования и науки РТ.