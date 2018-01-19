Алексей Песошин: Оргработы по строительству мусоросжигательного завода надо завершить в этом году

(Казань, 19 января, «Татар-информ», Диана Авакян). В этом году необходимо завершить организационные работы по строительству на территории республики завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов. Об этом заявил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на заседании коллегии Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

Минстрой готов к началу строительства завода, заявил в ответ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин.

«Параллельно с нормативной базой мы решали вопросы по материальному обеспечению новой концепции обращения с твердыми коммунальными отходами и практически готовы к строительству мусороперерабатывающего завода», – пояснил глава ведомства.

В феврале в министерстве утвердят Территориальную схему по обращению с ТКО. До середины года должны пройти все процедуры по выбору региональных операторов, а до конца года региональные операторы должны заключить договоры с местными операторами и с отходообразователями.