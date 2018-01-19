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Прокуратура Татарстана выявила 50 тысяч нарушений закона в правоохранительных органах

19 января 2018, 16:41 , Фото: prav.tatarstan.ru

Прокуратура Татарстана выявила 50 тысяч нарушений закона в правоохранительных органах Около 80 процентов нарушений приходится на сферу уголовно-правовой регистрации.

(Казань, 19 января, «Татар-информ, Александр Елисеев). Прокуроры Татарстана в прошлом году выявили 49 992 нарушения закона сотрудниками правоохранительных органов. Почти 80 процентов нарушений приходится на сферу уголовно-правовой регистрации.

На итоговой коллегии прокуратуры РТ Илдус Нафиков также обозначил, что актуальной проблемой остается внесение незаконных решений об отказе в возбуждении уголовного дела.

«В 2017 году прокуроры поставили на учет 1 609 укрытых преступлений. Наиболее актуальными направлениями в работе прокуроров остаются вопросы соблюдения законов при выявлении и расследовании преступлений экономической направленности, в том числе в сфере налоговых правоотношений и выплаты заработной платы», – подчеркнул Илдус Нафиков.

Благодаря мерам прокурорского реагирования взыскано 250 млн рублей недоплаченных зарплат в сельскохозяйственной сфере, в общей сложности работникам возвращено 520 млн рублей.


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