Прокуратура Татарстана выявила 50 тысяч нарушений закона в правоохранительных органах

(Казань, 19 января, «Татар-информ, Александр Елисеев). Прокуроры Татарстана в прошлом году выявили 49 992 нарушения закона сотрудниками правоохранительных органов. Почти 80 процентов нарушений приходится на сферу уголовно-правовой регистрации.
На итоговой коллегии прокуратуры РТ Илдус Нафиков также обозначил, что актуальной проблемой остается внесение незаконных решений об отказе в возбуждении уголовного дела.
«В 2017 году прокуроры поставили на учет 1 609 укрытых преступлений. Наиболее актуальными направлениями в работе прокуроров остаются вопросы соблюдения законов при выявлении и расследовании преступлений экономической направленности, в том числе в сфере налоговых правоотношений и выплаты заработной платы», – подчеркнул Илдус Нафиков.
Благодаря мерам прокурорского реагирования взыскано 250 млн рублей недоплаченных зарплат в сельскохозяйственной сфере, в общей сложности работникам возвращено 520 млн рублей.