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Культура

В Арской детской школе искусств открылась выставка учащихся

19 января 2018, 21:14

Открытие проекта «Детство, творчество, фантазия» состоялось 18 января благодаря гранту Правительства РТ.
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(Казань, 19 января, «Татар-информ»). В Арской детской школе искусств прошло торжественное открытие школьной галереи искусств. Об этом сообщает школа искусств.

Открытие проекта «Детство, творчество, фантазия» состоялось 18 января благодаря гранту Правительства РТ.

Выставку открыла директор Арской детской школы искусств Гульнара Сабирова. Заслуженный учитель Татарстана преподаватель Раиля Фатхуллина ознакомила гостей с выставкой «Безнен кунеллэрдэ син, Тукай», состоящей из работ учащихся художественного отделения.

Гостями выставки стали высокопоставленные лица, работники культуры Арского района, преподаватели детской школы искусств, учащиеся.

 


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