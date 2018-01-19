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Спорт

Данис Зарипов пропустит матч против «Слована» из-за травмы

19 января 2018, 16:41

Форвард казанского «Ак Барса» получил повреждение в предыдущем матче регулярки КХЛ против «Йокерита».
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(Казань, 19 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Хоккеист казанского «Ак Барса» Данис Зарипов не сыграет в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Слована», который состоится 19 января в Казани. Об этом сообщает клубный телеканал «барсов».

Зарипов получил травму в предыдущей игре, когда казанцы на домашнем льду принимали финский «Йокерит». В той встрече хоккеист отыграл лишь два периода, после чего не смог продолжить матч.

Отмечается, что Зарипов будет вне игры несколько матчей. Его место в заявке на матч со «Слованом» займет Александр Свитов.
 


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