Данис Зарипов пропустит матч против «Слована» из-за травмы

(Казань, 19 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Хоккеист казанского «Ак Барса» Данис Зарипов не сыграет в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Слована», который состоится 19 января в Казани. Об этом сообщает клубный телеканал «барсов».

Зарипов получил травму в предыдущей игре, когда казанцы на домашнем льду принимали финский «Йокерит». В той встрече хоккеист отыграл лишь два периода, после чего не смог продолжить матч.

Отмечается, что Зарипов будет вне игры несколько матчей. Его место в заявке на матч со «Слованом» займет Александр Свитов.

