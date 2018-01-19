Школа акыды откроется в Болгаре

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Духовное управление мусульман Татарстана с 31 января по 4 февраля в Белой мечети в Болгаре проведет традиционную молодежную Школу акыды. Об этом сообщает пресс-служба муфтията РТ.

В качестве основного спикера школы приглашен специалист из ЮАР Абу Гали Габдеррашид Аль-Ашгари Аль-Ханафи, который прочтет участникам лекции по книге «Акыда ат-Тахавиййя». В свободное от учебы время молодых людей ждут активные развлечения на свежем воздухе, спортивные соревнования, коллективные намазы в Белой мечети, экскурсии по Болгарскому заповеднику, встречи с шейхом Абдраззаком Ассаади и другими почетными гостями.

Открытие Школы акыды состоится 31 января. Обучение в школе пройдут 40 человек. Они отобраны по результатам двух туров: по наибольшему количеству перепостов о школе в социальных сетях и по онлайн-тестированию по акыде и фикху. Всего в отборе приняло участие более ста молодых людей и девушек.

По завершении обучения в Школе акыды участникам предстоит сдать экзамены Абу Гали Аль-Ашгари и получить сертификаты.

Акыда – вероубеждение в исламе, мировоззрение мусульман, форма раскрытия имана.