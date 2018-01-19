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Экономика и финансы

Российский внешний долг вырос почти до 530 млрд долларов

19 января 2018, 17:52

Внешний долг РФ растет из-за покупки российских облигаций иностранными инвесторами.
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(Казань, 20 января, «Татар-информ»). Внешний долг России по состоянию на 1 января 2018 года составил 529,1 млрд долларов. Об этом сообщает ТАСС.

Данные по внешнему долгу страны опубликовал Банк России. По сравнению с началом прошлого года долговая нагрузка страны выросла на 2,9 процента, отметили в ЦБ.

«Рост внешней задолженности был обусловлен приобретением иностранными инвесторами суверенных долговых ценных бумаг, номинированных в российских рублях, а также привлечением долгового финансирования от зарубежных связанных структур российских компаний», — объяснили в пресс-службе регулятора. 

Долги банков перед иностранными кредиторами, напротив, стали меньше. Сейчас внешний долг российских банков находится на десятилетних минимумах, подчеркнули в Центробанке.

 


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